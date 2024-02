Neoassunto si rifiuta di andare a lavorare alle 8 per una riunione: «Ho un corso in palestra, attacco alle 9». La risposta del capo scatena le polemiche

Moltissimi utenti di TikTok si sono scagliati contro il podcast “Demoted” per la dura reazione che i suoi conduttori hanno avuto nei confronti di un giovane, da poco assunto presso un'azienda, che si è rifiutato di presentarsi ad una riunione mattutina perché impegnato in un corso in palestra.

La loro risposta, in cui sostengono che sul lavoro devono essere fatti sacrifici, è diventata virale sul Social, scatenando reazioni negative e un dibattito sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il video diventato virale

Durante una puntata del podcast “Demoted”, condotto da Natalie Marie e Ross Pomerantz, Marie legge ad alta voce un'e-mail che ha ricevuto da un ascoltatore, manager presso un'azienda. L'uomo si chiedeva se fosse corretto che un loro giovane neo-assunto si fosse rifiutato di presentarsi ad una riunione alle 8 del mattino, adducendo come motivazione il fatto che allo stesso orario avrebbe dovuto partecipare ad una lezione in palestra.

La conduttrice ha risposto in maniera piuttosto schietta: «Hai appena iniziato questo lavoro.

Non me ne frega niente della tua lezione in palestra. Inoltre, l'allenamento alle 8 del mattino è troppo tardi, potresti farlo alle sei, forse alle sette?».

Anche Pomerantz, il conduttore, ha espresso la sua opinione, dicendo che la decisione del nuovo assunto di scegliere l'allenamento invece di una riunione di lavoro lo avesse fatto arrabbiare, aggiungendo che bisogna fare dei sacrifici sul lavoro e rinunciare ad alcune cose se vuoi dare inizio ad una carriera.

La clip è diventata virale, suscitando commenti negativi di molti utenti, che giudicano sbagliate le posizioni dei due conduttori.

La reazione al video

In particolare, un utente di nome Alexandre Evidente ha postato un video di reazione in cui veste i panni del neo-assunto in questione, sostenendo di lavorare per la stessa conduttrice. Afferma che avrebbe fatto il sacrificio di essere presente alla riunione se gli fosse stato comunicato almeno con una settimana di anticipo e non il giorno prima.

«In fase di colloquio è stato comunicato molto chiaramente che l'orario di lavoro per questa posizione sarebbe stata tra le 9:00 e le 17:00 e io rispetto questo orario: l'ho detto apertamente alle risorse umane perché ho impegni fuori dal lavoro. Okay, diciamo che salto la palestra. Posso aspettarmi quindi che mi sarà rimborsata la lezione persa? E poi: mi sarà pagata l'ora di lavoro dalle 8:00 alle 9:00? O quantomeno potrò staccare un'ora prima?» aggiunge Evidente. Poi si rivolge direttamente alla conduttrice: «Natalie, so che ne avremmo potuto parlare più tardi [...] se la tua risposta a queste domande è no, allora non c'è neanche bisogno di discutere. Ci vediamo alle 9».

Gli utenti concordano con Evidente sostenendo che la salute mentale viene prima di tutto.

«A noi giovani è stato fatto il lavaggio del cervello per spingerci a dare la nostra anima ai datori di lavoro. Bravo per aver messo al primo posto la propria salute psico-fisica» ha commentato un follower di Evidente.

La risposta all'indignazione

Marie ha realizzato un video un ulteriore video di risposta sulla pagina TikTok del podcast “Demoted”, che ha ottenuto oltre 3,5 milioni di visualizzazioni, chiarendo le sue reazioni all'e-mail letta durante la puntata e precisando che tra il podcast e Alexandre non c'è alcun tipo di legame.

«Per prima cosa, abbiamo deciso di rimuovere il video, quindi non è più lì. Abbiamo suscitato molto scalpore, come è giusto che sia, ma troppi commenti stavano prendendo una piega crudele e per questo abbiamo deciso di rimuoverlo», ha detto la conduttrice.

Marie ha inoltre aggiunto alcuni dettagli presenti nella mail che per questioni di tempo non aveva letto durante puntata, chiarendo che la riunione a cui l'ascoltatore si riferiva nell'e-mail si svolge ogni tre mesi ed era stata comunicata ai nuovi dipendenti in fase di assunzione.

Dopo le prime ore, il suo video di risposta è stato visualizzato soltanto 2 milioni di volte, un numero esiguo rispetto alle circa 27 milioni di visualizzazioni complessive accumulate da Alexandre. Sui social, infatti, molti ancora credono alla storia raccontata da Evidente, non risparmiando ulteriori attacchi alla conduttrice.

Il chiarimento

Alexandre ha infine condiviso un nuovo video, nel quale chiarisce che la sua prima risposta era in realtà una messinscena. «Quel video che ho realizzato sarebbe stata la mia vera reazione di fronte a quel tipo di situazione. Avrei dovuto dirlo chiaramente. E mi dispiace».

E continua dicendo: «Ho realizzato quel video per dare voce ad alcune persone e stabilire dei limiti sul lavoro, soprattutto se è per la salute. Conosco persone che saltano pasti, pranzi e stanno sedute per otto ore di fila, affamate e oberate di lavoro: questo fondamentalmente è sacrificare il proprio benessere per il proprio lavoro. E non dovrebbe essere così».

Il primo video resta ancora il più visualizzato e molti utenti non credono a questa smentita tardiva.