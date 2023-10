Pamela Prati, lacrime a Domenica In per la morte del nipote: «Un dolore fortissimo». Poi l'abbraccio con la sorella: «La amo»

Un'intervista a tutto tondo quella rilasciata dall'ex star del Bagaglino a Mara Venier. Tra amori e carriera Pamela Prati racconta a Domenica In il dolore per per la morte del nipote Alessio, figlio della sorella Sebastiana. «Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro», così aveva raccontato lo scorso 16 giugno 2022 nell’annunciare la morte del nipote per una grave malattia. Alessio, aveva solo 40 anni e lottava contro un tumore. «È stato un dolore fortissimo». A lui ha dedicato la canzone Sale del Sud.

Pamela Prati in lacrime a Domenica In

Poi liti familiari, inconmpresioni e situazioni complicate avevano allontanato la showgirl dalla sorella.

«Sono cattolica e ho perdonato, non ho rancore con nessuno e le ho perdonate tutte», racconta Pamela in lacrime nell’abbracciare la sorella, «Lei è la sorella che amo di più, sono molto legata a lei». «Mamma ci diceva sempre che non bisogna mai smettere di sognare», spiega Pamela Prati.