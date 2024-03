«Ho 100 allergie e posso mangiare solo 8 cibi», la storia di Jenna che soffre della sindrome da attivazione dei mastociti

Ha un centinaio di allergie e, per questo, può mangiare solo 8 cibi. Una studentessa universitaria di Los Angeles è diventata virale sui social media dopo aver condiviso un elaborato menu per una cena che ha preparato per i suoi amici, utilizzando solo otto ingredienti in totale. Jenna Gestetner, 21 anni, è affetta da una rara malattia che le causa oltre un centinaio di allergie e la rende incapace di mangiare la maggior parte degli alimenti. «La mia malattia influisce davvero su tutto ciò che faccio e sui posti in cui vado - ha detto Gestetner a Newsweek - Non so se c'è cibo che posso mangiare a scuola, quindi se devo stare fuori tutto il giorno devo cucinare il cibo in anticipo e portarmelo, e questo ovviamente richiede molta più riflessione e pianificazione. "È sicuramente molto impegnativo», ha continuato. Jenna soffre della sindrome da attivazione dei mastociti, una condizione che la rende allergica alla maggior parte degli alimenti, costringendola a una dieta estremamente limitata.

Come l'ha scoperto

Gestetner ha cominciato ad avere problemi di salute quando era piccola, a cui i medici non hanno prestato molta attenzione.

Anche quando ha iniziato a reagire agli alimenti e ad altre cose come materiali e fragranze, i medici hanno semplicemente detto che era "sensibile". «Quando ero più giovane, potevo mangiare praticamente di tutto, e poi quando avevo circa 12 anni ho iniziato a sviluppare tutte le mie allergie, e si sono sviluppate nel corso di circa sette anni - ha ricordato Gestetner - Crediamo che la base del mio disturbo sia peggiorata quando i miei ormoni stavano cambiando molto intorno ai 12 anni", ha detto. "All'epoca non avevo idea di cosa stesse succedendo e pensavo che sarebbe passato. Molti medici che ho incontrato pensavano che avessi "problemi intestinali" dato che la maggior parte delle mie reazioni riguardavano il cibo." Alla fine le è stata diagnosticata la sindrome da attivazione dei mastociti (MCAS) quando aveva 18 anni. È una condizione che fa sì che il corpo rilasci troppi agenti chimici, causando una serie di sintomi, che a volte possono includere anafilassi o attacchi di quasi anafilassi. "Una volta ottenuta la diagnosi, abbiamo guardato indietro e ci siamo resi conto che i problemi non erano così casuali", ha aggiunto Gestetner.

La sindrome



Cos'è la sindrome da attivazione dei mastociti? La sindrome da attivazione dei mastociti (MCAS) provoca sintomi allergici gravi e ripetuti che colpiscono l'intero corpo, compresi la pelle, il tratto gastrointestinale, il cuore, i sistemi respiratorio e neurologico. Secondo il Centro informazioni sulle malattie genetiche e rare, i sintomi includono episodi di dolore addominale, crampi, diarrea, vampate di calore, prurito, respiro sibilante, tosse, vertigini, polso rapido e bassa pressione sanguigna. La condizione può esordire a qualsiasi età, anche se di solito inizia in età adulta e la sua causa è ancora sconosciuta. Parlando con Newsweek, il dottor Nathan Goodyear, direttore medico di Brio-Medical, ha spiegato che i mastociti sono cellule immunitarie, parte del sistema immunitario innato, che in genere sono attivamente coinvolte nell'attivazione immunitaria verso gli allergeni.



Cosa può mangiare



Stanca di essere sempre quella che non può mangiare o che deve portare il suo cibo speciale, Gestetner ha deciso di organizzare una cena per i suoi amici, dando loro un assaggio di cosa vuol dire vivere la sua vita. «La mia migliore amica adora cucinare e per il suo compleanno ha organizzato una cena in cui ha preparato un intero pasto con tutti questi cibi davvero deliziosi, e tutto era impiattato così bene e sembrava così divertente, tutti si sono divertiti a poterli provare cibi».



«I cibi che posso mangiare sono tacchino, pesce bianco, lime, olio d'oliva, sale, zucchine, fagiolini, cetrioli e prendo un integratore per colmare alcune delle altre lacune nutrizionali», ha raccontato. Gestetner ha dato il via alla sua cena con un antipasto verde, con cetrioli a fette, seguito da un piatto artisticamente preparato di fagiolini croccanti. Successivamente, ha optato per zucchine con briciole di pesce croccanti servite con un'insalata di fagiolini e cetrioli.