Penale da 250 euro «se prenoti al ristorante e non ti presenti»: la mossa dello chef tristellato Christian Bau

Il mondo enogastronomico e della ristorazione sta per voltare pagina? Nessuna nuova ricetta: è la gestione dell'attività che potrebbe cambiare. Molti ristoranti, in Italia e all'estero, stanno pensando di cambiare le modalità di prenotazione: se si prenota un tavolo e non ci si presenta, la penale è di 250 euro. La cifra viene messa a deposito attraverso la propria carta di credito nel momento in cui si prenota per un pranzo o una cena.

Tra chi ha adottato questa politica, lo chef tristellato tedesco Christian Bau del ristorante «Victor’s Fine Dining by Christian Bau», Perl, Germania.

Perché bisogna pagare un deposito così caro? Perché le attività nel momento in cui riservano un tavolo a dei clienti, e questi non si presentano, perdono la possibilità di fare prenotare ad altri commensali - e non è detto che ci riescano sempre.

Christian Bau è molto rigido anche sul protocollo per le cancellazioni gratuite: nessuna conseguenza solo se si procede entro i cinque giorni lavorativi precedenti alla prenotazione.

Poi, scatta l’addebito del deposito. In realtà si tratta di una pratica già in uso in molti altre attività anche se nella maggior parte dei casi le cifre sono decisamente ridotte. Da sottolineare che le prenotazioni al ristorante si possono effettuare esclusivamente online, proprio per poter inserire i dati della carta di credito.