Rocco Siffredi, i figli Leonardo e Lorenzo raccontano di quando (da bambini) hanno trovato e guardato un suo film

Ospiti a Stasera C'è Cattelan insieme alla loro famiglia, Lorenzo e Leonardo Tano, rispettivamente 27 e 24 anni, hanno raccontato di quella volta in cui da bambini hanno trovato e visto uno dei film del papà Rocco Siffredi, scoprendo così qual era il suo lavoro. «Eravamo piccoli, abbiamo preso una cassetta in mano e c’era scritto sopra ‘Tarzan’. Ed eravamo molto curiosi di vedere cosa ci fosse dentro. Abbiamo messo la vhs nel videoregistratore e lì c’erano i nostri genitori insieme», rivela il primogenito del porno attore, 59 anni, e della moglie Rozsa Tassi, 51.

I figli di Rocco Siffredi

Leonardo, il più piccolo, che non vive con la famiglia, ma a Milano per seguire gli studi, ha aggiunto: «Sì, eravamo soli a casa io e lui.

Diciamo che questa è stata la base, il primo incontro con la scoperta del suo lavoro. Però c’è stato anche altro poi. Non c’è mai stato un discorso specifico. Quindi non ci siamo mai messi al tavolo a parlare. Anche perché in casa ci sono i premi, poi i giornali con le sue foto, che abbiamo sempre visto. E’ stato un percorso e non è mai stata una cosa diretta. Papà non è che ci ha mai riunito per dire tutto. Con il tempo, un episodio alla volta, abbiamo capito. Però la prima è stata quella cosa della cassetta», rivela il secondogenito.

Arriva poi il moemento della conferma da parte di Rocco, che annuisce e afferma: «Rosza e io eravamo in viaggio, ma quella era una cassetta soft. Tante scene erano tagliate. Quando siamo rientrati da questo viaggio, il nostro ragazzo più grande ci fa: ‘Papà sappiamo tutto adesso. Ora sappiamo chi ti ha insegnato a parlare. Sì è stata la mamma’. Questo perché nel film Rosza interpretava Jane… Io e Rosza eravamo allucinati. Poi abbiamo visto che la cassetta ed era la versione soft, quella da vendere per la tv», spiega il porno divo.