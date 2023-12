Senzatetto dorme davanti al McDonald's, vigilante lo caccia bagnandolo e prendendo a calci le sue cose. «Vergognoso»

Un senzatetto è seduto a terra, con la sua coperta e i pochi averi. Si avvicina la guardia, intenta a pulire la zona esterna alla banca e al McDonald's di Victoria Street, a Londra. Con l'evidente intenzione di cacciarlo, l'uomo usa lo straccio pieno d'acqua e sapone per bagnare volontariamente il sacco a pelo, cercando allo stesso tempo di calciarlo via con la scarpa.

Il gesto ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e la risposta di McDonald's è stata tempestiva. Il video è stato fatto da Damon Evans, che ha deciso di pubblicarlo su X per denunciare l'accaduto.

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7

— Damon Evans (@damocrat) December 9, 2023