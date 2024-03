Il meccanismo è sempre lo stesso: individuare la “preda” da colpire, seguirla e cogliere il momento migliore per rapinarla dell’orologio. Ormai la banda o le diverse bande - anche se il sospetto è che il gruppo sia uno solo - agisce in pochi minuti. Ieri l’ultima vittima è stata Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, in zona Roma nord, a pochi metri da casa. Uno scooter le si è avvicinato: due persone in sella e il passeggero le ha strappato l’orologio dal polso. «Per fortuna non mi hanno fatto male», ha affermato, non volendo aggiungere altro. Subito dopo la Bruganelli ha sporto denuncia e ora gli inquirenti sono sulle tracce dei responsabili, non si esclude sia la stessa banda che negli ultimi mesi ha firmato diversi colpi tra Ponte Milvio, piazza Verdi e Porta Pinciana.

LO SCOOTER

Era ancora giorno, metà pomeriggio, i negozi aperti e il traffico di via della Farnesina più denso del solito a causa dell’arrivo dei tifosi di Lazio-Milan che stavano iniziando ad arrivare per il match serale nel vicino stadio Olimpico. Sonia Bruganelli stava guidando la sua auto quando uno scooter le si è avvicinato e un uomo le ha sottratto l’orologio. «La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male», ha affermato l’ex moglie di Bonolis poco dopo l’accaduto. Probabilmente i rapinatori stavano seguendo la loro vittima già da tempo ed hanno approfittato del caos in strada e di un momento in cui la macchina aveva rallentato a causa del traffico per accostarsi e portare a termine il loro “lavoro”. D’altra parte però il rischio per i malviventi di essere sorpresi, vista la quantità di persone in giro in quella zona di pomeriggio, è stato alto. Bruganelli anche se scossa è subito andata a sporgere denuncia, accompagnata dall’ex marito. È ora caccia ai rapinatori, anche se per l’orario del colpo e le modalità, si presuppone appartengano allo stesso gruppo che da inizio anno sta seminando il panico nel quadrante Nord della Capitale.

IL PRECEDENTE

Lo scorso 9 febbraio un uomo era stato rapinato in pieno giorno, alle 11 di mattina, dopo aver parcheggiato l’auto in via Girolamo Frescobaldi, a pochi passi da uno degli ingressi che portano a Villa Borghese. Qualcuno lo aveva chiamato e in un attimo, dopo essersi girato, era stato colpito al volto e gli era stato sottratto il Rolex che aveva al polso del valore di 60 mila euro. Il giorno prima, invece, in via Monteverdi, ad appena duecento metri di distanza, un altro uomo era stato rapinato dell’orologio sempre marca Rolex, di un valore di 20 mila euro. Due uomini a bordo di uno scooter gli si sono avvicinati, uno ha estratto l’arma, gliel’ha puntata addosso e si è fatto consegnare l’orologio. Due colpi in pieno giorno e a distanza di poche ore che avevano insospettito gli inquirenti. E ora si aggiunge anche quello ai danni di Sonia Bruganelli, sempre nel quadrante Nord di Roma e sempre in pieno giorno, fulmineo, senza lasciare tracce.