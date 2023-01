Sophie Codegoni a pesca in mezzo agli squali, ma qualcosa va storto: «Mi sa che non fa per noi»

Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano stanno trascorrendo una vacanza meravigliosa alle Maldive. I due stanno documentando tutto sui propri profili Instagram dove ogni giorno postano storie o immagini di panorami mozzafiato o curiose escursioni, proprio come quella di oggi, mercoledì 18 gennaio. Sophie e Alessandro sono usciti a bordo di una barchetta per andare a pescare in mezzo agli squali.

Le storie Instagram di Sophie

Alcuni giorni fa Sophie aveva spiegato sulle proprie storie che una delle escursioni che avrebbe voluto fare era proprio quella di vedere gli squali e magari svolgere qualche attività in loro compagnia. Alessandro Basciano non era parso così convinto anche se poi ha accettato la proposta della compagna. Nelle ultime storie postate da Sophie, i due si trovano in mare aperto dove stanno ammirando un gruppo di squali e soprattutto stanno tentando di pescare qualcosa. Il risultato di tale tentativo è esilarante: Sophie e Alessandro non sono riusciti a prendere nulla.

"La pesca non è il nostro forte"

Dopo svariati tentativi andati tutti in fumo, Sophie ha scritto: «La pesca non è proprio il nostro forte». Inoltre l'influencer ha postato una storia in cui mostra Alessandro tirare fuori dall'acqua l'esca che era rimasta così tanto in acqua da essersi quasi cotta.