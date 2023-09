Costretta al tatuaggio dall'ex fidanzato, oggi non trova lavoro: «Pago io la rimozione laser»

Una donna è stata drogata e tatuata a 21 anni contro la sua volontà. Oggi ne ha 37 e fatica a trovare un lavoro a causa dell'enorme macchia sul viso. Questo è quanto accaduto a Taylor White, assistente sociale della Florida, che all'epoca della violenza subita dall'ex fidanzato lavorava in uno studio di tatuaggi e piercing.

Da quell'abuso la sua vita cambiò radicalmente, ma oggi torna a sperare grazie all'aiuto di un uomo che si è proposto volontario di cambiarle la vita: scopriamo insieme cosa è successo.

Taylor White, vive in Florida, Stati Uniti, e convive a fatica con il trauma subito 16 anni fa.

Oggi la donna soffre di disturbo bipolare, desidera cambiare carriera, impegnandosi nella salute mentale dopo aver conseguito il titolo di studio abilitante e continua a studiare grazie ad un dottorato in psicologia.

La 37enne ha raccontato la propria esperienza al New York Post, spiegando di non riuscire a trovare un lavoro in questo settore proprio a causa del suo volto tatuato. Fino a quando, un uomo, ha deciso di offrirle il proprio aiuto.

Karridy Askenasy, meglio noto con lo pseudonimo TheDadBot su TikTok, ha scoperto la storia di Taylor e si è offerto di pagare con i propri soldi la rimozione laser. L'uomo ha anche cercato una clinica adatta che potesse essere la più idonea per il tipo di inchiostro pesante usato sul volto della donna.

«I problemi che stava affrontando ovviamente avevano un effetto personale su di lei», ha detto l'uomo al New York Post.

Fortunatamente, la clinica di rimozione tatuaggi Removery si è fatto avanti per combattere l'enorme macchia di inchiostro sul viso di Taylor, accogliendo l'appello di Karridy sui social e offrendo gratuitamente il servizio.

Quattro giorni fa è iniziata la prima seduta e, secondo l'azienda privata, ci vorranno almeno due anni prima che il tatuaggio sbiadisca del tutto.