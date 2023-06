Tom Stuker, l'uomo che ha viaggiato più di Neil Armstrong: «Oltre 27 milioni di km in volo»

La sua storia è davvero incredibile. Tom Stuker, un uomo del New Jersey che nel 1990 ha acquistato un pass a vita della United Airlines per 290mila dollari, ha superato i 27 milioni di chilometri di viaggi, volando più dell'astronave che portò Neil Armstrong sulla Luna. Una vicenda iniziata 30 anni fa, con quello che ha il protagonista ha definito «il miglior investimento della mia vita».

La storia ricorda quella del personaggio interpretato da George Clooney in “Tra le nuvole”, film che parlava di un tagliatore di testa aziendale cinico e sempre in viaggio e che collezionava punti Mille miglia della American Airlines. Dal momento in cui comprò il suo pass l'uomo, oggi 69 anni, ha volato per oltre 27 milioni di chilometri - una cifra straordinaria se si pensa che l'Apollo 11 ne ha percorsi solo 1,5 milioni - e ha visitato più di 100 paesi.



Solo nel 2019 Stuker ha viaggiato l'equivalente di «sei viaggi sulla luna», prendendo 373 voli che gli sarebbero costati 2,44 milioni di dollari.

In totale, prima della pandemia di Covid, l'uomo ha trascorso tra i 200-250 giorni l'anno in aereo. Per non contare le miglia accumulate grazie al programma frequent flyer.

Nel 2009 ha superato la soglia degli 8 milioni di chilometri e nel 2019 quella dei 10 milioni, diventando il primo al mondo a farlo. Da allora Stuker ha vissuto come un re: lussuose suite d'albergo in tutto il mondo, crociere gratis, pasti gourmet da Perth a Parigi. Ha anche usato i punti guadagnati per ristrutturare la casa di suo fratello. Ci sono stati anche momenti più drammatici: nei suoi decenni in volo, ha visto quattro persone morire, tutte d'infarto.