Paga 370 euro al mese per vivere su un aereo acquistato per 100mila dollari: «Non ho rimpianti»

Vivere su un aereo è possibile? Bruce Campbell, 73 anni, cittadino dell'Oregon, ha dimostrato che lo è. Non solo, ha anche mostrato come si può pagare poco. Ingegnere elettrico in pensione, ha raccontato la sua storia alla CNBC. L'uomo oggi vive all'interno di un aereo di linea, un Boeing 727, il più usato tra le compagnie aeree.

L'acquisto

Il possente mezzo, trasformato in una casa, è parcheggiato su una proprietà di 10 acri che il 73enne ha acquistato all’inizio degli anni Settanta. L'aereo faceva parte della Olympic Airlines, la compagnia nazionale greca fino al 2009 (oggi Olympic Air) fondata da quello che all'epoca era l'uomo più ricco del mondo: Aristotele Onassis.

Come è stato trasportato

Campbell ha pagato l'aereo 100mila euro, che è stato trasportato dalla Grecia all’Oregon in vari pezzi (senza i motori). Il mezzo è stato poi ricostruito sul suolo americano: costo totale dell'operazione 120mila euro. «Quando vivi in ​​una struttura come questa, ti senti un po’ più soddisfatto della tua vita», dice Bruce ai microfoni della CNBC, «e se sei un ingegnere, uno scienziato o chiunque apprezzi l’eleganza o la bellezza della tecnologia aerospaziale, è il posto perfetto in cui vivere».

73 year old Bruce Campbell is making headlines this week for pursuing his lifelong dream of living in a Boeing 727 jetliner on 10 acres of land in Oregon. Despite spending nearly $15k to turn the plane into a home, including a kitchen area, the food is still pretty subpar #comedy pic.twitter.com/vZDgfRD4Og — Rick Martinelli (@RickMartinelli_) December 27, 2022

Come vive

Negli anni l'uomo ha fatto diventare l'aereo una vera e propria casa, spendendo 15mila euro per trasformarla in un'abitazione a tutti gli effetti con impianto elettrico e idrico. Le sue spese mensili sui 400 euro mese divisi in 220 euro al mese di tasse sulla proprietà e tra i 100 e i 250 al mese di elettricità. Campbell trascorre la maggior parte del suo tempo lavorando al ripristino di vecchi sistemi informatici e offrendo alle persone un tour del suo aereo.

