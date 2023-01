​Valentina Persia, a Verissimo il dolore per il compagno Salvo morto a 42 anni: «Non si supera mai, è stato uno choc»

Valentina Persia ospite oggi a Verissimo su canale5 ha raccontato il dramma della morte del suo compagno Salvo, stroncato da una malattia congenita al cuore quattro anni dopo l'inizio del loro amore. «La morte di Salvo? Una cosa così non si supera mai, si cambia solo prospettiva. A oggi io continuo a parlare con lui e a sentirlo vicino», ha dichiarato nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin.

Valentina Persia e il dolore per la perdita del compagno

«Ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita - ha sottolineato Valentina Persia - ma grazie a lui ho capito cosa voglia dire amare. È stato uno choc, ma oggi lo dico sorridendo perché mi ha promesso che ci sarebbe stato e continua a seguirmi. Se continuo a sorridere, lo devo a lui. Soffriva di una miocardite congenita, ogni anno insieme ha avuto un infarto, però mi aveva preparato, sapeva che sarebbe morto presto».

L'uomo se n'è andato all'età di 42 anni, un dolore che ancora è vivo nella sua mente. «Non si supera - ha aggiunto la comica - rimane amore per sempre, si cambia la prospettiva. Continuo a parlare con lui, continuo a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me, come credo che la tua mamma lo sarà sempre di te» facendo riferimento alla scomparsa della mamma della conduttrice Mediaset.