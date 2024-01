Valeria Golino: «Non è facile abituarsi a invecchiare, ma bisogna accettare lo scorrere del tempo»

Dopo cinque anni è tornata nel salotto di Verissimo Valeria Golino. In occasione dell'uscita del suo film "Te l'avevo detto", l'attrice ha ripercorso negli studi di Canale 5 le tappe principali della sua carriera, tra cinema, tv e anche vita privata.

Valeria Golino: dalla relazione con Riccardo Scamarcio a quella con Fabio Palombi, chi è l'attrice ospite oggi a Verissimo

L'intervista

Attrice, regista e anche modella, Valeria Golino si è raccontata oggi ai microfoni di Silvia Toffanin.

Dagli esordi al successo, l'attrice ha parlato della sua infanzia e del tempo che passa: «La mia è stata un'infanzia movimentata, a cavallo tra Grecia e Italia. Non è stato sempre facile, i miei erano separati. Penso sia stato molto propedeutico per la mia vita. Sono da sempre "spaesata". Con il passare degli anni mi sono abituata ai cambiamenti. Non è facile, ma bisogna abituarsi allo scorrere del tempo. Il tempo che passa non è che non sia bello, ma è il tempo che passa. Sei sempre lì che cerchi di trovare un modo per abituarti, ma appena ti abitui, è già passato quindi devi trovare un nuovo modo».

Parlando del rapporto con il padre, l'attrice si è poi commossa, ripensando e ripercorrendo momenti di vita insieme: «Era un mio punto di riferimento. Distratto, ma sempre con intuizioni interessanti. Mi piaceva parlare con lui. Mio padre era una persona dal pensiero spregiudicato. Mi diceva di allontanarmi dai miei genitori, di fare le mie cose, di non dipendere da loro. Ho fatto due film ispirati alle cose che mi ha detto». Spazio poi al racconto del suo ultimo film, "Te l'avevo detto", in uscita al cinema il primo febbraio. Nel cast, oltre a lei, anche Riccardo Scamarcio, suo ex fidanzato. Un fatto, questo, non commentato dall'attrice, che con grande professionalità ha elencato gli altri attori del film senza alimentare gossip o altro. Tra questi, presente anche una sua amica di lunghissima data, Valeria Bruni Tedeschi. «Valeria è una mia quasi sorella, lavoriamo insieme ogni volta che possiamo. Stiamo molto tempo insieme, lei è la mia croce e delizia: ha una personalità molto forte, vivida, prepotente. Qualche volta mi devo difendere da lei sennò mi fa girar come se fossi una bambola. Lei parlava delle mie virtù, io sono innamorata di lei e anche dei suoi difetti: il suo essere prepotente, imprevedibile, il suo non accorgersi degli altri, lei è infantile e vuole essere al centro dell'attenzione come una bambina», ha rivelato durante l'intervista.