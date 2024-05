«Abbiamo venduto casa e auto e comprato una barca da 60mila euro: vivere per mare è stata la decisione migliore»

Una vita sulla terraferma scandita dai ritmi della sveglia, del lavoro, della spesa e della gestione di casa e famiglia non è per tutti. C'è chi si sente limitato dall'orizzonte visibile dal proprio appartamento in città e chi non si accontenta neppure dell'orizzonte più largo della campagna.

Così è stato per Esme e Paddy, una coppia che ha deciso di vendere tutto per poter acquistare una barca a vela per aprire tutti i giorni gli occhi e vedere la distesa - a volte calma, a volte in tempesta - del mare. Sotto l'occhio fidato del proprio cagnolino, i due hanno deciso di ristrutturare la barca, imparare a navigare e spiegare le vele verso un futuro sul pelo dell'acqua. E non se ne sono pentiti.

L'avventura in barca a vela

La prima volta che Esme e Paddy hanno avuto il pensiero di condurre una vita nomade è stato durante il lockdown del 2020, durante l'emergenza Covid.

A quel punto, hanno deciso di darsi da fare e ristrutturare un furgone per poterlo rendere abitabile e cominciare la loro avventura. Durante un viaggio in Francia, però, i due hanno scoperto che i nonni di Paddy possedevano una barca e così hanno avuto l'ispirazione di imparare a navigare.

Dopo varie peripezie, tra cui un piede rotto per Esme, e diversi viaggi per mare, sono giunti alla conclusione di voler rendere quel tipo di vita la loro quotidianità. Così, dopo aver imbarcato anche il cagnolino, hanno scelto di spendere più tempo possibile a bordo. Dato che Paddy ne sapeva molto di più di navigazione, Esme ha passato i primi anni a osservare e imparare. Inoltre, per risparmiare, si sono occupati in prima persona della maggior parte dei lavori di manutenzione e rinnovo.

Nell'estate del 2022, dopo un viaggio da soli, hanno deciso di vendere la barca dei nonni, il loro appartamento e il furgone per comprare una barca più grande e andarci a vivere. I lavori di ristrutturazione sono stati lunghi e a volte complicati, ma verso la fine dell'anno la loro casa - la "Selkie" - era pronta. «Abbiamo imparato a pescare, visto dei tramonti incredibili - racconta Esme - e ci siamo lasciati alle spalle la corsa della vita, ed è stata la decisione migliore mai presa. Ora stiamo mettendo da parte i soldi per viaggiare in tutto il mondo».