Victoria e David Beckham, le (costose) vacanze di Natale alle Bahamas: gite in yacht e partite di calcio, le foto su Instagram

Natale al caldo per i Beckham che hanno deciso di passare le festività invernali alle Bahamas. A svelarlo è stata Victoria Beckham in persona che ha condiviso un video dei suoi giorni felici passati in famiglia.

Partite di calcio e gite sullo yacht

Spiagge candide, viaggi in barca, bagni al tramonto. Per le ragazze balli scatenati, per i ragazzi tiri al pallone. I Beckham vivono le Bahamas al massimo. David, Victoria e il loro clan ballano sulla spiaggia, si godono un lussuoso giro in yacht, gustando la cucina di Brooklyn. Insieme a suo marito David, 48 anni, i loro figli Brooklyn, 24, Cruz, 18, Harper, 12, e la moglie di Brooklyn Nicola Peltz, 28, Victoria si sta divertendo tantissimo.

Il grande assente

Non tutta la famiglia però era al completo.

Mancava infatti il loro figlio Romeo, 21 anni, che Victoria ha menzionato nella sua didascalia, in cui ha scritto: «Divertimento alle Bahamas!! Ci manchi così tanto @romeobeckham x ti amo così tanto», taggando il resto degli ospiti. Impegni di lavoro (Romeo gioca attualmente nel Bretford F.C. under 21, con il ruolo di attaccante) o volontà di passare del tempo da solo o con la fidanzata Mia Regan? Non si sa. Intanto i Becks passano del tempo insieme. Dopotutto è Natale.