Ciro e Ciro, Iovine e «Nennella» a New York: pizza e pasta e patate per festeggiare i 50 anni del mito

Ciro e Ciro a New York, più Napoli di così non si può.

Iovine e “Nennella”, per un gemellaggio epocale e, in particolare, per festeggiare i 50 anni del mitico (così all’anagrafe) Ciro Vitiello.

La leggenda della pizza insieme alla leggenda della pasta e patate, Fuorigrotta e i Quartieri Spagnoli che si fondono tra Manhattan, Times Square e Song’ E Napule.

Baci, abbracci, cibo delizioso, ma soprattutto Amicizia vera. Soprattutto Napoli, napoletanità e affetto sincero per tutti i napoletani nel mondo. Tra allegria e nostalgia, nella pizzeria di Ciro Iovine, sempre più ambasciata, tra panni stesi, simboli e miti, e Piazzetta Maradona.

Spalla a spalla in cucina, entrambi ridono di gusto e quasi urlano, ma, nonostante le personalità sorridenti e spumeggianti, non riescono a nascondere l’emozione immensa di sentirsi un po’ più vicini a casa.

È questo il miracolo di Song’ E Napule, è questo il miracolo dell’Amicizia.

È questo il miracolo di Napoli e di tutti i napoletani nel mondo.

Cuori di scugnizzo, leggende: buona pizza, buona pasta e patate, e buon appetito a tutti!

(Video di Fabrizio Macali)