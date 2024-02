Tour Eiffel alta 7 metri costruita con i fiammiferi, Guinness boccia il modello: «Cerini sono sbagliati». Buttati 8 anni di lavoro

È svanito in un attimo il sogno di una vita: un francese appassionato di modellismo ha costruito una Tour Eiffel con i fiammiferi, alta 7 metri e 20 centimetri, un'impresa titanica durata 8 anni. La giuria del Guinness dei primati gli ha bocciato l'exploit perché Richard Plaud - questo il nome dell'ingegnere in miniatura - ha sbagliato il tipo di fiammiferi. Il regolamento prevede infatti che debbano essere usati fiammiferi disponibili in commercio, con la punta infiammabile da eliminare grattandola, senza spezzare il fiammifero.

La bocciatura

Plaud aveva scelto la scorciatoia: farsi consegnare dei fiammiferi da una fabbrica prima che venisse applicato lo zolfo sulla punta.