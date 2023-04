Alessia Lanza su Tiktok: «Nella vita vi dovete fare un cu** così». La polemica di un ragazzo sui veri sacrifici

Alessia Lanza in un'intervista per La Stampa «nella vita vi dovete fare un cu** così e arrivare dove volete arrivare».

La tiktoker più famosa d'Italia, che vanta un profilo da 4 milioni di follower su Tiktok, ha raccontato alcune esperienze di vita in un'intervista, dando alcuni consigli per motivare i propri fan.

Nell'intervista racconta: «Gli insuccessi in realtà li vivo come tutti quanti, panico totale incredibile quindi anche lacrimoni, pianti, disperazione ma l'importante poi è capire che non c'è niente di male, può capitare, può succedere, non tutto va per il verso giusto, è molto di più come reagisci. Io sono una persona molto positiva, super positiva, qualsiasi cosa di negativo che mi succede cerco sempre di una strada per far si che mi porti comunque a dove volevo arrivare, perchè alla fine è quello: arrivare al proprio obiettivo, raggiungere i propri obiettivi, anche dopo aver pianto 8 ore, ma questo è un altro discorso. L'importante è farsi un cu** così e arrivare dove volete arrivare. Questo è il mio consiglio».

Su Tiktok è poi esplosa la polemica nei suoi confronti da parte degli utenti che svolgono lavori abituali e fanno sacrifici per arrivare a fine mese. Questo perchè la influencer è diventata famosa grazie alle semplici coreografie fatte seguendo i trend musicali di Tiktok.

Un ragazzo si è esposto a tal proposito in un video in cui dice:

«io ti dico calmati Alessietta. Sei diventata famosa con due balletti di me**a scordinati su Tiktok, hai fatto milioni e milioni di follower, hai i milioni in soldi, ti godi la vita e parli a noi di fallimento? a me che ogni mattina vado a lavorare e mi faccio un buco di cu** così veramente per arrivare a fine mese. Affitti, merce, luce.. oppure mi vengono in mente i ragazzi laureati in questo paese di me**a che ancora non trovano un lavoro o peggio ancora mi vengono in mente i ragazzi che si sono messi da parte i soldi per aprirsi le attività, e durante questi periodi di me**a hanno dovuto chiudere (poverini) e ora stanno per strada. E questa viene a parlare a noi di fallimento. Allora ora che mi hai fatto girare i co****ni ti dico una cosa: goditi il momento, goditi i soldi, ma non ci rompere i co****ni a noi, perchè se pure tu mo vuoi fare la mental coach vuol dire che siamo arrivati proprio alla frutta».