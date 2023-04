La ballerina Anastasia Kuzmina attacca Alessia Lanza: «Dire che lei balli è un'offesa». E lei risponde

«Ripetiamo tutti insieme: fare i trend su Tiktok non vuol dire ballare». Così la ballerina professionista di Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina sull'influencer Alessia Lanza: la giovane diventata virale con le sue mosse. «Dire che lei balli è un'offesa. Siete troppo influenzate da Tiktok», si sente dire nel video alla sua classe.

Mara Venier, le confessioni della regina della domenica: «La Marcuzzi mia erede ma prima vorrei intervistare Papa Francesco»

La risposta di Alessia Lanza

Ma la bionda con i capelli a caschetto non tarda a rispondere. “Ciao Anastasia! non ho mai detto di essere una ballerina, ma anzi, ho sempre scherzato sul fatto che io non sappia muovermi”.

@anastasia__kuzmina Ripetiamo tutti insieme: fare i trend di TikTok non vuol dire ballare ♬ Mon Amour - Annalisa

La replica

La ballerina professionista in un nuovo video risponde all’influencer. Dove specifica di “non averla offesa”, ma di averla presa ad esempio per le sue allieve. “Io non parlo di te come essere umano – dice Kuzmina – Ma parlo della percezione che gli altri hanno di te”. “Per una ragazzina piccola che non sa la differenza tra la vera danza e il balletto tiktok, tu che ti muovi molto bene al contrario di quello che dici puoi sembrare una ballerina”.