A-more su Tiktok, Elisabetta Buccelli e Camilla Clemente da Napoli a Milano

La mania di Tiktok che si è estesa in Italia dalla pandemia ha permesso anche di far fruttare storie belle come quella di Camilla Clemente che ha creato il suo brand A-more, che racconta che una gran parte delle sue vendite derivi da Napoli e la Campania.

Elisabetta Buccelli è una studentessa napoletana della generazione Z che ha partecipato all'evento di A-more tenutosi a Milano che ci racconta la sua storia e la sua voglia di incentivare l'imprenditoria femminile campana.

Elisabetta Buccelli racconta la sua volontà a voler diventare una micro imprenditrice, ispirata da Camilla Clemente.

La influencer ha raccontato che ci terrà a creare un evento a Napoli per invitare la sua community e gli influencer del sud e dice «penso che sarebbe bello organizzarlo in estate con il caldo, il sole e sono sicura faranno faville».

Camilla Clemente, tiktoker di successo e creatrice del suo brand all'età di soli 17 anni, ha creato una community che tiene unita giovanissimi di nord e sud Italia, anche dai 15 anni in su.