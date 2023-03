Bubi, il tiktoker di Brescia innamorato di Napoli: a pranzo con Rita De Crescenzo e Veryesasy

Davide detto Bubi su Tiktok è un ragazzo di Brescia divenuto famoso sulla piattaforma di Tiktok diffondendo il suo amore per Napoli e per i napoletani stessi.

L'influencer del nord adesso ha deciso di trasferirsi definitivamente a Napoli, ha preso casa sui Quartieri spagnoli, e si gestisce guadagnando e lavorando con altri social con cui riesce a guadagnare molto bene.

Alla domanda «Com'è nato il tuo rapporto con Napoli?» risponde:

«È nato tutto per una scommessa. Lanciai una sfida a Rita De Crescenzo e Veronica di Veryesasy con adesso che ho imparato le vostre canzoni mi aspetto un invito a mangiare da voi. Mi sono autoinvitato».

La sera che è arrivato a Napoli ha conosciuto subito dei ragazzi per strada che ha definito carnali, ed è andata a finire che ha avuto occasione di conoscere subito i quartieri spagnoli.

L'influencer aveva in programma di trasferirsi a LLoret de Mar (Spagna), ma poi ha aggiunto «Quando ho visto la realtà di Napoli mi sono subito innamorato. Rita mi ha aperto subito le porte di casa sua ed è subito nato un rapporto zia nipote».

L'influencer di Tiktok è stato invitato ad un evento, insieme a Rita De Crescenzo, Veryesasy ed Enzo bambolina, i quali non erano a conoscenza dell'arrivo di un ambulanza di scena con a bordo Davide Bubi.

Sul dramma dell'autombulanza Bubi risponde: «Ho detto di si per l'ambulanza, ma prima di dire così ho chiesto se fosse una cosa legale, e ne ho avuto conferma dal proprietario del negozio. È un'ambulanza di scena, noleggiata con fattura, mi ha detto».

Ci tengo a precisare che «non ero a conoscenza del fatto che le sirene venissero accese, io pensavo che fosse solo un arrivo un po di scena, ed ho accettato ingenuamente. Non mi sarei mai aspettato tutto questo casino mediatico. Non succederà più e me ne pento».

L'influencer sta continuamente portando il messaggio al nord che Napoli è una città bellissima e ci sono tante cose da fare. Molti dei suoi amici nordici hanno cambiato idea sulla città partenopea.