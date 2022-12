Chiara Ferragni contro gli haters: «Niente successo se avessi ascoltato chi mi insultava»

Chiara Ferragni on fire. «Posso essere sincera? Raramente sono veramente infastidita dai commenti degli hater. Li trovo assurdi, cattivi, misogini e tutto il resto...» scrive l'imprenditrice digitale in una lunga riflessione su Instagram. Dopo l'ondata di shitstorm che l'ha travolta ancora una volta, a seguito di alcuni post in intimo rosso, la moglie di Fedez ha preferito pubblicare il suo pensiero, rispondendo alle tante accuse che le sono state rivolte. «Ogni tanto rispondo a haters maleducati perchè non è mai giusto normalizzare i loro comportamenti e soprattutto pensare che se pubblichi le tue foto è giusto beccarti qualsiasi tipo insulto».

Chiara non si ferma, in tre stories continua a commentare tutto quello che è successo nelle scorse ore, dando valore al suo pensiero. Riprendendo un tweet pescato su Twitter in cui un utente sostiene che mostrarsi nudi sui social porta inevitabilmente a critiche, l'influencer scrive: «Commenti come questo mi fanno gelare il sangue: mostrarsi come uno preferisce non è una colpa».

Il pensiero di Chiara

«Non lasciate che la paura del giudizio altrui limiti nessuna delle vostre scelte» continua Ferragni. «Sfidate sempre chi vi vuole ingabbiare in stereotipi del genere. Se avessi ascoltato chi mi insultava avrei smesso di pubblicare le mie foto a 18 anni e non avrei raggiunto neanche un centesimo del mio successo». E conclude con un consiglio: «Vale la pena di essere se stessi, sempre».