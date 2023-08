Giulia De Lellis, morto il cane Tommaso: «Ciao amore mio». L'annuncio scatena le polemiche: ecco perché

Grave lutto per Giulia De Lellis che ha perso il suo amato Tommaso, il cane di razza spitz di pomerania. A darne la notizia è stata la stessa influencer, attraverso una storia Instagram dove ha mostrato la fotografia di un tramonto, scrivendo «Ciao amore mio». La morte del cane di De Lellis, di soli tre anni, è arrivata durante le vacanze a Ibiza che l’influencer sta trascorrendo col compagno Carlo Beretta.

Stefano De Martino, vacanze infinite: il messaggio social, ecco dov'è ora

Federica Pellegrini, il tramonto (da sogno) con Matteo Giunta e... il pancino che cresce sempre di più

ll piccolo Tommy

Tommy era un regalo dell’ex fidanzato di Giulia, Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne. Già a fine luglio, l’influencer aveva informato i suoi follower delle precarie condizioni di salute del suo cane, spiegando che avesse un liquido che gli aveva sospirato il cervelletto.

Giulia si è sempre presa cura del suo animale domestico, praticandogli l’aerosol ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, dato che questa razza di cane può presentare problemi respiratori. In particolare, sembra che Tommaso avesse il Neuroma di Morton, una patologia molto diffusa provocato da microtraumi cronici che infiammano i nervi digitali. Tali microtraumi portano all’ispessimento del nervo che aumenta di dimensioni, provocando dolore quando viene schiacciato, e si protrae fino alle ultime dita del piede, oltre a causare formicolio e perdita di sensibilità.

La polemica

Ma anche in questo caso, c'è chi ha fatto polemica. Come riporta Deianira Marzano, qualcuno ha commentato malamente l'annuncio social di Giulia, fuori dall'Italia. Marzano ha invitato a non giudicare quanto fatto dall’influencer, visto l’assenza di informazioni certe sullo stato di salute del cane: «Onestamente non possiamo giudicare perché non sappiamo il cane cosa avesse se lei poteva vederlo, ecc» ha scritto. «Sono certa che ne parlerà lei» ha concluso Deianira Marzano, ipotizzando c he la tragica scomparsa dell’animale domestico sia avvenuta inaspettatamente.