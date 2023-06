Mercella balato spicca nelmondo della bellezza ed entra nel nuovo numero di Spaghetti Pmu

La napoletana Marcella Balato è la protagonista del numero attualmente in edicola di Spaghetti Pmu, la rivista digitale dedicata al mondo del trucco permanente realizzata in italiano-inglese ed attualmente ricevuta in abbonamento da oltre 40mila professionisti del settore in tutto il mondo.

Marcella in pochi anni ha saputo guadagnarsi grande prestigio e fama nel mondo dei professionisti internazionali della bellezza.

Ancora giovanissima, infatti, la truccatrice ha deciso di distaccarsi dalla tradizione di famiglia per dedicarsi ad un ramo parallelo, quello dell’estetica, ma con uno spiccato piglio imprenditoriale oltre che creativo.

Nel giro di pochissimo sono nati infatti tre Istituti di Bellezza Balato, due a Napoli ed uno a Caserta, mentre un altro è atteso a breve a Roma.

Ma non basta: per affidarsi alle sapienti mani di Marcella in tantissime aspettano pazientemente anche per mesi, e i risultati sono talmente soddisfacenti che Marcella ha appena lanciato una sua propria linea di prodotti estetici e per il trucco, ma anche di integratori e di tutto ciò che faccia rima con bellezza e benessere.

«Il successo arriva quando sei certo di non fare mai meno del tuo meglio – spiega lei - arriva quando hai il coraggio, la responsabilità che devi nutrire verso te stessa, verso chi lavora e crede in te e verso il cliente, giudice ultimo. Sono una di quei pochi, ma non pochissimi, che al mattino si svegliano con il desiderio di incontrare il cliente, come se fosse un incontro con la persona amata».

L’istituto di bellezza Balato nasce infatti, dopo dieci anni di lavoro dedicati alla ricerca della perfezione e dal desiderio di Marcella di realizzare un posto in cui abbinare l’estetica tradizionale a quella più innovativa e di impatto.