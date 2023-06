Sandra Milo in costume a 90 anni su una copertina, l'attrice replica alle critiche sui social: «La vecchiaia non è una vergogna. Aprite la mente»

Ha spento 90 candeline a marzo ma Sandra Milo non ha età. Posa in costume, poi con un boby con una giacca e tacchi per la copertina di Flewid Book per dimostrare che nessuno deve avere paura del cambiamento. «Rivoluzione è qualcosa che si evolve, che segue l'esigenza dei tempi. È normale, fa parte della vita». Poi il messaggio che l'attrice manda è forte e strizza l'occhio al diritto all'inclusività, nel mese in cui si celebra il Pride. «Non permettete a nessuno di farvi sentire il peso della disuguaglianza. Io sono uguale a voi come voi siete uguali a me. Non ci sono differenze ma solo particolarità che ci rendono unici pur essendo simili gli uni con gli altri». Insieme all’attrice posano altre persone a rappresentare forme di bellezza «non convenzionale»: c’è chi è in carrozzina, chi è più in carne delle modelle che siamo abituati a vedere, chi è gender fluid. Rilancia tutto sulla sua pagina Instagram: foto e pensiero, per questo Sandra Milo viene “travolta” dalle critiche. I leoni da tastieri contestano all'attrice le foto, così lei decide di difendersi e lascia il suo pensiero ai social.

Sandra Milo, le foto in costume scatenano le critiche

«Mio malgrado», inizia così – «ad aggiungere una postilla a quanto pubblicato per far sì che coloro i quali - un numero ristretto per fortuna - hanno equivocato il senso del messaggio, non cadano in errore, dandogli una valenza che non gli appartiene».

La replica

Poi aggiunge: «mi scrivono che dovrei fare solo la pensionata e badare ai nipoti, lasciando spazio alle nuove generazioni (beninteso, nessuno glielo vuole togliere)». A loro spiega. «Io sono stata solo un mezzo, un tramite, come rappresentante della terza età, attraverso il quale rivendicare il diritto di essere riconosciuti e accettati dalla famiglia, dalla società, dall'altro da sé, dalle istituzioni, dal sistema giuridico. Non bisogna essere necessariamente giovani, magri, bianchi, eterosessuali, privi di disabilità per sentirsi parte di un tutto». Poi si arriva all'inclusitività senza barriere: «Noi siamo, noi contiamo e questo ci deve essere concesso. Il mondo non si divide in categorie, in compartimenti stagni nei quali relegare chi è diverso, nella migliore accezione del termine, da noi. Aprite la mente!»