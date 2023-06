Tre nuove funzioni per Google Maps in vista dell’estate

In vista dell’estate, Google ha anunciato alcuni importanti aggiornamenti di Maps che aiuteranno tutti a pianificare i propri viaggi e a ad esplorare posti sempre nuovi.

Visualizzazione Immersiva

Feature inaugurata all'inizio di quest'anno, la Visualizzazione Immersiva si pone l’obiettivo ditrasformare il modo di esplorare, utilizzando l'intelligenza artificiale per fondere insieme miliardi di immagini e creare una visione multidimensionale del mondo con informazioni attendibili sovrapposte. L’aggiornamento annunciato da BigG riguarda il lanciodi questa funzionalità all’interno dell’app Google Maps per Android e iOs in quattro nuove città: Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino, e la successiva estensione ad oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo, inclusi alcuni monumenti nelle città italiane di Milano, Roma e Pisa oltre alle città di Venezia e Firenze sopra menzionate. Se per esempio stiamoprogrammando un viaggio a Boston e vogliamo visitare la storica Faneuil Hall, possiamo iniziare a familiarizzare con l'area prima della visita. Basta cercarla su Google Maps e toccare il primo video per sorvolare virtualmente l'edificio e trovare i luoghi vicini. Con il cursore del tempo, si può scoprire il meteo in diverse ore del giorno e quanto sarà affollata la zona, in modo da poter pianificare in anticipo. E dove abbiamo dati disponibili, è possibile sbirciare all'interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno, grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata proprio da Google.

Lista dei punti di interessi italiani principali che ora ricevono la Visualizzazione Immersiva:

• Firenze: Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Basilica di Santa Maria Novella, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Pitti;

• Milano: Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, Castello Sforzesco, Teatro alla Scala, Santa Maria delle Grazie, Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, Basilica di Sant'Ambrogio, Arco della Pace, Basilica di San Lorenzo Maggiore;

• Pisa: Torre di Pisa;

• Roma: Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, Campidoglio, Castel Sant'Angelo, Colosseo, Pantheon, Piazza Navona, Fori Romani, Fontana di Trevi;

• Venezia: Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca' Pesaro, Palazzo Ducale.

Indicazioni rapide

Questa funzionalità in Google Maps, aiuta a seguire facilmente i progressi del nostro viaggio direttamente dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso. Una volta effettuata l'iscrizione, basta richiedere le indicazioni per la destinazione e iniziare a camminare.

Vedremo i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta, informazioni che prima erano disponibili solo nella modalità di navigazione completa. E se decidiamo di prendere un'altra strada, aggiorneremo automaticamente il vostro viaggio. Le indicazioni rapide inizieranno a essere disponibili a livello globale questo mese per le modalità a piedi, in bicicletta e in auto su Android e iOs.

Recenti

Una delle parti più difficili della pianificazione di un viaggio è tenere traccia di tutti i luoghi che si desidera visitare, soprattutto se si visitano più città. A questo riguardo, Google ha creato “Recenti”, una funzionalità che organizza automaticamente i luoghi che abbiamoricercato in una comoda evidenziazione a lato dello schermo. L’aggiornamento, in arrivo a livello globale il mese prossimo, consentirà di salvare i luoghi nelle evidenziazioni Recenti anche dopo aver chiuso la finestra di Google Maps, in modo poterci tornare in seguito senza perdere i vostri progressi. È possibile rimuovere i luoghi visualizzati, pianificare più viaggi contemporaneamente e condividere una selezione di luoghi, come attrazioni o hotel, con i propri compagni di viaggio per conoscere le loro opinioni. Una volta che sappiamo dove vogliamo andare, basta selezionare tre o più destinazioni, fare clic su "indicazioni" e Maps creerà un percorso personalizzato che tocca tutte le nostre tappe e lo salverà nei nostri Recenti.