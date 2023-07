Zio non invitato al matrimonio perché vota destra, lui non fa il regalo: «Imbarazzante, doveva mandarci una busta»

Non invita lo zio al matrimonio per le sue idee politiche, ma si offende perché dopo essere stato escluso non gli ha fatto il regalo. La vicenda, raccontata dalla mamma della sposa, ha fatto molto discutere negli Stati Uniti.

«Mia figlia è progressista, così come tutti i suoi amici, mentre mio fratello è conservatore. Sebbene loro abbiano un buon rapporto, lui ha votato per politici che in famiglia aborriamo». Una scelta discutibile. Ma non è questo ad aver infiammato la discussione. Bensì, la questione regalo.

Ad aver fatto infuriare la sposa, è il comportamento dello zio dopo l'esclusione. «Lo abbiamo avvisato con un messaggio - racconta ancora la mamma della sposa - Gli abbiamo mandato una foto degli sposi per fargli sapere che è parte della famiglia e abbiamo pensato a lui, ma non ha né risposto, né mandato il regalo», dice la donna. «Mia figlia si aspettava una busta da 1.000 dollari, questa mancanza l'ha fatta arrabbiare».

You’ve GOT to read this. Progs really are socially insufferable, and Amy just nails it.



Uncle Dave is a hero.



Ask Amy: We told him not to come to the wedding, but we still wanted his money https://t.co/u3ccByBGbA — FunkyPox (@corrcomm) July 1, 2023

«Mio marito dice che dovrei lasciar perdere, ma non posso. Il comportamento di Dave (il nome del fratello, ndr) è sconvolgente e imbarazzante per me», continua la donna. La storia è stata raccontata sul Chicago Tribune e ha scatenato un dibattito.

Molti degli utenti hanno dato ragione allo zio. «Dopo averlo escluso, avete anche il coraggio di biasimarlo per i soldi che non vi ha dato?», tuona un utente. «Grande mossa quella della foto, così gli avete fatto sapere che non è completamente escluso, ma solo abbastanza da non volerlo vedere il giorno delle nozze», dice un altro. E ancora: «La famiglia viene prima di tutto, anche delle idee politiche», ha detto un altro.