«De Giovanni inventa cose», la pagina satirica su Facebook

Maurizio De Giovanni è uno scrittore e sceneggiatore, autore dei racconti del Commissario Ricciardi, I Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre.

Recentemente alcuni geni del web hanno creato una pagina Facebook chiamata De Giovanni inventa cose ironizzando su alcune delle tematiche principali napoletane di questo periodo.

Cita così un post pubblicato ieri: «Nel 327 a.C., avendo commesso atti ostili nei confronti dei Romani residenti nell'Agro Campano e nell'Agro Falerno, i Partenopei videro l'esercito capitolino, guidato dal console Publilio Filone, marciare sulla città insieme ai salernitani ed ai tifosi dell'Eintracht e cingerla d'assedio (fonte piagnipedia)».

Nella pagina l'autore si definisce psicoterapeuta e la sua immagine del profilo raffigura Maurizio De Giovanni con il logo del calcio Napoli e del calcio Salerno, sullo sfondo la città partenopea.

L'autore della pagina, un genio tutto napoletano, utilizza fonti storiche e un linguaggio tutto napoletano, ironizzando sulla cadenza salernitana.

D'altronde si sa il genio è tutto Made in Naples; la pagina è oggi a pochi follower, chissà che non raggiungerà i numeri dei geni del web come Napoli Vhs ed altri.