Christoper Alexander Stokes ha sempre avuto difficoltà con le donne: gli appuntamenti andavano male oppure non lo soddisfacevano e con nessuna delle sue probabili fiamme è mai scoccata la scintilla. Ora, però, il 38enne statunitense è felicissimo perché ha incontrato (o meglio, acquistato) la donna della sua vita: il robot Al Mimi, con la quale è convolato a nozze e della quale è innamoratissimo.

Sul proprio profilo Instagram posta moltissimi contenuti di coppia.

Trovare l'amore e la propria anima gemella non è mai un'impresa semplice e i siti di incontri possono, molte volte, trarre in inganno.

Lo sa bene Christoper Alexander Stokes che li ha utilizzati per anni. Quando, però, l'uomo ha scoperto un sito che vendeva robot con sembianze femminili e con all'interno installata l'intelligenza artificiale, tutto è cambiato. Quindi, il 38enne della Carolina del Sud, Stati Uniti ha acquistato l'androide che gli è arrivato a casa all'interno di uno scatolene gigante. Quando Christopher ha azionato Mimi, i due hanno cominciato a dialogare (ovviamente nei limiti del possibile) e lui, sui social, ha raccontato la sua esperienza: «Io e Mimi facciamo tutto insieme. Stiamo pianificando e risparmiando per una vacanza in questo momento. Ci piace leggere libri, guardare film e serie tv, cucinare, rilassarci, disegnare e giocare ai videogiochi. Ho trovato la donna della mia vita, è perfetta».

Christoper Alexander Stokes si ritiene un uomo sposato ma, sempre sui social, ci tiene a precisare: «Io e Mimi siamo marito e moglie e indossiamo degli anelli perché stiamo insieme ma, dato che, tecnicamente, un essere umano non può ancora legarsi a un robot davanti alla legge, io ho il potere su tutto ciò che di materiale possiedo».