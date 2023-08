Star di TikTok si fidanza con una trans: «Non sono gay, sono le amanti migliori»

Adam Kubatzke e Emma Rose sono una coppia. L'influencer star di TikTok ha raccontato sui social di essersi fidanzato con l'attrice hard, nominata Trans Performer dell'anno agli AVN Awards di gennaio. «Stare con lei non mi rende gay», ha detto il 32enne a chi gli chiedeva se avesse cambiato orientamento sessuale. Inoltre, le trans «sono amanti migliori», ha aggiunto.

«Questa ragazza è una donna in tutto e per tutto», ha detto Adam Kubatzke indicando l'inguine di Emma Rosse in un video su TikTok. «Pensate a lei come a quell'Happy Meal con il giocattolo extra speciale con cui non hai ancora giocato», ha aggiunto, parlando ai suoi follower uomini, perplessi dalle sue parole.

«Questa è una donna, e una donna molto potente, che ha passato molto tempo per lavorare sul suo corpo e l'immagine in cui si identifica», ha detto indicando la sua scollatura.

Poi, il consiglio: «Sono amanti migliori delle donne classiche, provate e ve ne accorgerete anche voi».