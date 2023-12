Stratega colpisce ancora: è napoletano il tipster più forte d'Italia

È napoletano il tipster più forte d’Italia. Si chiama Giuseppe Ciaramella, sui social è conosciuto come StrategaOfficial, ha oltre 244 mila followers su Instagram e ultimamente i suoi pronostici – tutti azzeccati- lo rendono uno dei personaggi più osannati del web.

Ospite in diversi programmi televisivi e radiofonici campani, ormai i numeri fanno parlare di lui: negli ultimi 20 giorni ha condiviso i risultati esatti di tanti match tanto che per molti è divenuto quasi uno stregone. «Stratega, grazie a te ho ottenuto sei mega vincite, compreso una quota 100», gli commentano sui social. È il nuovo fenomeno del web, e la sua storia insieme alla sua simpatia lo rendono quasi un idolo.

«Bisogna giocare moderatamente, il mio passato lo insegna», spiega tuttavia lo stesso Stratega. La sua è la storia di un uomo che è riuscito a trasformare un vizio in virtù lottando contro la ludopatia e trasformandola in una professione a tutti gli effetti grazie alla sua forza di volontà e alla sua empatia, forse alla base del suo spontaneo successo social. «Ho rischiato davvero tanto in passato, indovinare pronostici deve essere un passatempo, nel mio caso frutto anche di studio.

Ma non può essere qualcosa che distrugge la vita quotidiana e ti trascina in un vortice senza uscita», sottolinea il tipster.

Proprio una settimana fa nel corso di una trasmissione sportiva locale, Delietta Gol, è riuscito a dare i risultati esatti dell’ultima giornata di Serie A. «Stratega ma tu sei un mago, come fai?», commentano i suoi followers. Forse studio e costanza, insieme a un pizzico di fortuna, sono i segreti di questa professione. Ma da tifoso del Napoli dice di fare attenzione alla propria squadra del cuore: «È la squadra con cui ho maggiori difficoltà a indovinare i pronostici. Lì c’è il legame con la mia città e vorrei sempre arrivassero risultati positivi. Ora speriamo si chiuda al meglio il 2023 anche per Mazzarri e gli azzurri», è il suo augurio, specie dopo la recente sconfitta in Coppa Italia. «Il risultato col Frosinone era impossibile da pronosticare, non solo da tifoso ma anche da tipster esperto - aggiunge-. Ora la stagione è compromessa, ma spero sempre in un cambio di rotta».