Mostra l'outfit su TikTok, i fan notano il dettaglio della mamma e il video diventa virale

Gabriella Ellis protagonista di un siparietto diventato virale sulla piattaforma social TikTok: il video ha ottenuto più di 300k visualizzazioni grazie alla presenza della mamma di Gabriella che, mentre la tiktoker mostrava ai follower l'outfit del giorno, è passata davanti la telecamera con nonchalance indossando solo una maglia e delle mutande.

Gabriella Ellis, tiktoker da 17 mila follower, è sbarcata sul social cinese per mostrare i suoi outfit: in particolare, nell'ultimo video condiviso sulla piattaforma la ragazza stava mostrando la nuova giacca di pelle marrone indossata insieme ad crop top e dei pantaloni a zampa.

Peccato che, l'attenzione dei follower si sia concentrata sulla figura della madre che è apparsa improvvisamente sullo sfondo mentre percorreva la stanza del soggiorno indossando niet'altro che un maglione nero e delle mutande.

«Mamma, togliti dall'inquadratura», ha esordita la figlia mettendosi a ridere per la scena esilarante. Ma la mamma è rimasta a passeggiare nella stanza non curandosi della telecamera, per questo motivo la tiktoker nella didascalia ha scritto: «Qualcuno dia a questa donna il suo spettacolo».

Pioggia di complimenti tra i commenti da parte dei follower: «Tua madre è stupenda, mostrala più spesso nei video per favore», ha scritto qualcuno.