Agerola, più di 300 per la fiaccolata in ricordo di Nicola Fusco. «Sempre nei nostri cuori»

Hanno attraversato le strade di Agerola nel ricordo di Nicola Fusco, lo sfortunato 28enne morto lunedì scorso nel terribile incidente stradale in quel maledetto curvone poco prima di Ravello. Un fiume di persone ha partecipato alla ficcolata organizzata ieri sera dal Forum dei Giovani, dando vita a un intenso momento di riflessione e di preghiera per il giovane autista. Tanti coetanei uniti per Nicola e tra questi amici e conoscenti stretti.

C'erano anche i familiari di Nicola tra la gente di Agerola e il parroco dell'unità pastorale do Giuseppe Milo che proprio nei giorni scorsi ha invocato silenzio e preghiera. «In questi giorni vi prego facciamo solo silenzio, silenzio, silenzio - aveva scritto il parroco - Stiamo vivendo un lutto cittadino, anche se non proclamato esso si impone su tutti noi per il tragico evento. Rispettiamolo vi prego».

Preceduto da due striscioni il corteo ha attraversato le strade del paese montano a mezzadria tra la provincia di Salerno e quella di Napoli. In tanti anche dalla vicina Costiera Amalfitana, di cui Agerola si sente parte integrante, hanno partecipato al momento di preghiera per Nicola Fusco, figlio del titolare di una nota azienda di trasporti impegnata nella mobilità non solo del settore turistico.

«È proprio vero che l'amore è più forte della morte e noi lo abbiamo dimostrato insieme; eravamo più di 300, uniti per Nicola» hanno scritto stamane su facebook i ragazzi del Forum dei Giovani di Agerola. «Il Forum ci tiene a ringraziare la comunità tutta che ha risposto alla nostra chiamata con grande entusiasmo, grazie per aver partecipato.

Grazie alla famiglia che ha accettato a gran cuore la nostra proposta, grazie per averci donato la vostra presenza in questo momento di grande dolore».