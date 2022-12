Casoria, albero di Natale rubato e trascinato in scooter. L'ira del sindaco

Un gesto di inciviltà o cos’altro nasconde il furto di un albero di Natale rubato a Casoria e trascinato da due balordi in motorino per diverse centinaia di metri lungo via Stadera?La scena, ripresa con un telefonino da un automobilista, è diventata subito virale su social, suscitando reazioni di forte disappunto. «Quello che angoscia è che nessuno abbia mosso un dito per avvertire le forze dell’ordine e bloccare i balordi. Ma siamo sicuri che si tratti di un furto? Quell’albero per come è stato trascinato alla fine ha perso sicuramente parte del suo splendore perché ha subito dei danni», affermano alcuni abitanti di via Nazionale delle Puglie, l’area a ridosso della periferia napoletana dalla quale è stato rubato l’albero allestito da un imprenditore di arredamenti per abbellire la zona e rendere più accogliente l’esterno del proprio negozio.

Il sindaco, Raffaele Bene, si è recato dall’arredatore per testimoniare la sua solidarietà all’imprenditore insieme al consigliere Vincenzo Rossetta. «Siamo vicini a quanti investono risorse economiche ma soprattutto morali provando a dare gioia anche con un semplice albero. Non voltiamoci dall’altra parte di fronte all’incivilità», ha sottolineando il primo cittadino stigmatizzando l’episodio. Chiesti, intanto, maggiori controlli alle forze dell’ordine, in particolare durante questo periodo di festività natalizie.