Sole365, a Sant’Anastasia apre il nuovo punto vendita

Sole365 il brand campano di supermercati, dopo le numerose aperture realizzate nel 2022, fa partire alla grande questo 2023 arrivando con un nuovo punto vendita a Sant’Anastasia offrendo a chiunque lo desideri la possibilità di avere il proprio supermercato di fiducia a un passo da casa.

I clienti, infatti, saranno accolti da un punto vendita tutto nuovo, pensato e curato in ogni dettaglio, che passa dall’organizzazione e dall’allestimento dei reparti alla gentilezza di un personale attento ad ogni richiesta, ma anche da oltre 2000 prodotti a marchio Selex pensati proprio per la spesa quotidiana, in un’ottica di autentica garanzia di qualità e risparmio.

Selezionati con attenzione per accontentare tutte le esigenze alimentari, i prodotti Selex sottolineano al meglio la filosofia dell’every day low price, che non prevede offerte temporanee o promozioni a scadenza e che mette sempre al primo posto i bisogni del cliente.

«Una nuova apertura ad inizio anno è un meraviglioso augurio per questo 2023. Non solo per la nostra azienda che continua a crescere, ma per tutto il territorio e l’indotto che ruota attorno ad ogni nuovo punto vendita che ad ogni apertura rafforza il proprio legame con noi e la fiducia in un futuro ricco di sinergie. Per questo siamo felici di essere arrivati a Sant’Anastasia, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di lavoro per oltre 100 persone. Con il nostro modello ci impegniamo a racchiudere in un unico luogo risparmio, proponendo i migliori prodotti a prezzi che siano sempre accessibili per tutti i nostri clienti», afferma Michele Apuzzo, amministratore delegato.

Per celebrare l’inaugurazione del nuovo punto vendita, saranno previsti dei buoni sconto dal valore di 5 euro per tutti i clienti, utilizzabili al raggiungimento di 30 euro di spesa, un meraviglioso libro in omaggio dalla collana «Letture al Sole» con una spesa minima di 10 euro e 3000 comodissime shopping bags per i primi 3000 clienti fortunati, sempre con una spesa minima di 10 euro.