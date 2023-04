Parroci contro la camorra: «Denunciamo criminali e malfattori»

«Arzano appartiene ai suoi cittadini onesti e non è proprietà di quei pochi che con arroganza e violenza pensano di imporsi a tutta la collettività. Pertanto, non lasciamo soli coloro che hanno il coraggio di dire no al sopruso e invitiamo tutte le istituzioni ad essere sempre più vigilanti ed attente nei confronti di questo territorio che vuole trovare riscatto e sviluppo sano. Insieme ce la possiamo fare».

I parroci scendono in campo contro la criminalità e invitano i cittadini a denunciare le illegalità schierandosi di fatto al fianco di Giovanni, l’imprenditore che con grande coraggio qualche giorno fa ha fatto arrestare i suoi aguzzini. L’invito è stato fatto dall’altare durante le celebrazioni eucaristiche di domenica.

I sacerdoti hanno dato comunicazione di una lettera condivisa da tutto il clero locale.

«Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, con viva preoccupazione abbiamo appreso che nei giorni scorsi nella nostra città si sarebbero verificati, secondo quando apprendiamo dalla stampa, episodi di tentata estorsione a danno di esercenti che svolgono la loro attività nella nostra Arzano. Tali tentativi sono stati denunciati da chi li ha subiti e hanno portato anche ad alcuni arresti. Invitiamo tutti i cittadini onesti a sostenere chi sceglie di denunciare e di non subire in silenzio. Infatti, la nostra città che troppo spesso viene ricordata solo per aspetti negativi ha in realtà dentro di sè tante energie sane che vanno valorizzate e sostenute. A tal proposito come parrocchie impegnate quotidianamente a servire in vari modi il nostro popolo non possiamo evitare di richiamare tutti gli onesti e laboriosi cittadini di Arzano alla vigilanza su ogni forma di illegalità piccola o grande, violenza o sopruso che si dovesse verificare nel nostro vissuto quotidiano».