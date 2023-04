Arzano, spari con la pistola ad aria compressa: danneggiata tapparella

I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti in via Colombo allertati dal 112 per una segnalazione di colpi d'arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che poco prima un gruppo di ragazzini abbia sparato diverse volte utilizzando una pistola ad aria compressa.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 pallini in plastica.

Una tapparella al primo piano di uno stabile è stata danneggiata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.