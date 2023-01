Passa la linea dura, scatta il pugno di ferro nei confronti dei furbetti del cartellino. Quattro dipendenti comunali sono stati licenziati, a ufficializzare la decisione sono i provvedimenti definitivi. La commissione disciplinare, al termina della sua istruttoria, ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con quattro impiegati che non hanno neppure diritto al preavviso.

APPROFONDIMENTI Giugliano nella trappola della «spesa storica»: a vuoto i piani del Pnrr Morto Porzio "o presidente": appello per dedicargli una strada Angela Brandi, i medici che l'hanno curata e dimessa devono rispondere di omicidio colposo

Per morivi legati alla privacy, dalla determina si evincono solo i numeri di matricola, ma non i nomi. I quattro lavoratori devono restituire anche il 50 per cento degli stipendi ricevuti dal 2018. Le matricole estromesse sono la 90, 113, 83 e 38.

Si tratta, come detto, di provvedimenti che rientrano nell'ambito dell'inchiesta sui furbetti del cartellino che ha riguardato il Comune di Marigliano. Le indagini furono condotte dalla Procura di Nola tra il 2014 e il febbraio 2018. Si parlò del cosiddetto «sistema Marigliano», che per settimane tenne banco sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e anche sulle principali reti televisive nazionali.

Erano sessantuno i dipendenti comunali finiti nell'inchiesta tra cui 35 impiegati storici e 26 lavoratori socialmente utili. I reati contestati furono truffa e falso commessi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014. Sotto il profilo penale ancora non c'è stato nessun risvolto, ma nel frattempo sono arrivati i provvedimenti di carattere amministrativo, sfociati nel licenziamento dei quattro dipendenti. Secondo gli investigatori tutti gli indagati avevano reiteratamente attestato in modo falso il loro orario di lavoro mediante artifici e raggiri. Attraverso l'indebito utilizzo dei badge attestavano la loro presenza al lavoro. Ad inchiodarli di fronte alle proprie responsabilità sono state le telecamere nascoste che erano state installate dai carabinieri nei vari angoli e nelle stanze del palazzo di città. Addirittura al momento della notifica della chiusura delle indagini due dipendenti risultarono di nuovo assenti.