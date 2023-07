Torre Annunziata, bimbo ha la testa schiacciata: «Con un caschetto è rinato»

Giacomo De Santis ha 8 mesi e qualche tempo fa i suoi genitori hanno notato una piccola deformazione al cranio, nel lato destro: «Io e mia moglie non sapevamo il nome specifico di questo schiacciamento nella testa di nostro figlio - racconta Vincenzo, il padre - La fisioterapista ci ha detto che si trattava di plagiocefalia e ci ha indicato la migliore soluzione per Giacomo».

La plagiocefalia è una malformazione cranica caratterizzata da un appiattimento unilaterale della regione occipito-parietale della testa del bambino.

Generalmente, il cranio di un bimbo con plagiocefalia possiede la forma di un parallelogramma di tipo romboide, con diverse altre specificità, come ad esempio un orecchio in posizione più avanzata rispetto all’altro o un occhio più piccolo dell’altro. Le cause di plagiocefalia sono numerose e quella più comune è il prolungato appoggio di un lato della testa sul letto (o sulla culla), durante la notte o nei riposi diurni.

«La fisioterapista di Giacomo ci ha detto che non era nulla di grave, ma che era importante intervenire subito - continua Vincenzo - E così ci ha parlato di un particolare caschetto per niente invasivo o fastidioso per nostro figlio». La famiglia De Santis, che vive a Torre Annunziata, si rivolge allora alla Ottobock Soluzioni Ortopediche per far provare al piccolo Giacomo il caschetto MyCro Band. Si tratta di un’ortesi temporanea in aiuto e correzione delle deformità craniche da posizionamento che il bambino deve indossare a scopo terapeutico. Il trattamento che suggeriscono i tecnici Ottobock ha la durata di circa 6-8 mesi con un inizio al 3° mese di età (consigliato massimo inizio trattamento 6 mesi, massima fine trattamento 18 mesi), all'interno dei quali saranno effettuate varie scansioni 3D ogni 5-6 settimane.

«In questi primi 45 giorni di trattamento il nostro bambino non ha per nulla provato fastidio e, anzi, la sua testa presenta già dei sostanziali miglioramenti. Indossa MyCro Band 23 ore al giorno, così come prevede la terapia, e non si lamenta mai! Pochi giorni fa siamo tornati da Ottobock per la scansione periodica e le cose vanno alla grande. Siamo contentissimi per nostro figlio».

Il caschetto lavora attraverso zone di contatto e zone di espansione, per direzionare in modo corretto la crescita del cranio. MyCro Band è stampato in 3D a polvere, pesa 175 g, ha uno spessore che può variare da 1,5 mm a 3,5 mm in base alla richiesta ed è rivestito in alcantara imbottita disponibile in cinque colori (verde, grigio, rosa nero e blu). Sono messe a disposizione due imbottiture in modo da poterle cambiare frequentemente vista la facilità con cui si possono lavare a mano o in lavatrice. È possibile personalizzarlo con dei disegni stampati che possono anche essere colorati con un uniposca. L'innovativa chiusura prevede un margine di regolazione durante la crescita, e risulta pratica e sicura grazie a un elastico completamente nascosto che la rende a prova di bambino.