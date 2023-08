Afragola, bulli aggrediscono un bambino in villa comunale: filmati

Poco più che ragazzini seminano il panico in villa comunale. Si spintonano, accerchiano i più piccoli, volano calci e schiaffoni. È accaduto in questi ultimi mesi sempre più spesso e ormai anche in pieno giorno.

Salvatore Iavarone, responsabile area nord di Europa Verde, in questi giorni ha raccolto molti episodi che cittadini esasperati gli hanno raccontato, così ha deciso di registrare questi comportamenti prepotenti. Scrive un post sui social: «Da diversi giorni ho denunciato il totale stato di abbandono, degrado e pericolosità della villa comunale. Diverse le aggressioni subite da anziani, disabili, bambini ad opera di un manipolo di adolescenti violenti. Questi stupidi continuano ad operare indisturbati. Ieri ho deciso di restare in villa, riprenderli e denunciare tutto alle autorità competenti, che ora hanno un video ( con i volti visibili) per effettuare il riconoscimento e procedere a norma di legge. Non è possibile tollerare questa violenza.

È grave che lo abbia dovuto fare io e non chi è preposto a questo, ma non ci siamo sottratti….. ora vedremo se questa storia finisce qui e restituiamo la villa a chi vuole viverla con serenità».

Nel video si vede proprio un gruppo di adolescenti spadroneggiare nella villa con toni aggressivi.

Uno di questi, poi, aggredisce un altro ragazzino, e continuano con invettive e improperi, malgrado Salvatore Iavarone cerchi di calmarli. La villa comunale si trova sul viale Sant'Antonio, ed è la stessa dove, circa un mese fa, un uomo che vive in un'abitazione confinante ha denunciato un atto vandalico subito. Mentre cenava con la sua famiglia, alcuni ragazzi intrufolatisi dopo l'orario di chiusura della villa, hanno lanciato una bottiglie di vetro sul suo terrazzo che ha sfiorato i suoi bambini. Anziani aggrediti perché li redarguiscono, bambini, e addirittura due volte due bimbi disabili in carrozzina, malgrado la presenza delle mamme.

Commenta Asia Maraucci presidente di La Battaglia di Andrea: «Ormai la situazione sta diventando incontrollabile. Ci hanno riferito che è stato aggredito ancora una volta un disabile, e questo non va assolutamente bene, non va bene aggredire nessuno, ne disabili ne normodotati. Ad oggi la situazione di questo parco pubblico sembra essere diventata ingestibile - prosegue - ormai ogni giorno succede qualcosa. Ci auguriamo che servizi sociali e forze dell'ordine facciano ciò che devono - conclude - noi come associazione e come cittadini non ci arrenderemo, Afragola é degli afragolesi onesti e non di questi delinquenti».

Salvatore Iavarone spiega che questi episodi si verificano soprattutto nel pomeriggio e tante le famiglie che ormai per paura di incontrarli preferiscono rinunciare ad una passeggiata in villa. Commenta Salvatore Iavarone: «Dopo l'ennesima aggressione di ieri ho deciso di riprenderli in un video che ho consegnato alle forze dell'ordine che stanno conducendo accertamenti». I ragazzi, sui 14 anni hanno anche sottratto il cellulare a dei bambini, si legge in una nota di Europa Verde: «Nelle scorse settimane le telecamere non erano funzionanti e sono state allertate, senza nessun risultato positivo, le forze dell’ordine. Sono intervenuti sul posto più volte le volanti della Polizia di Stato, ma i ragazzini agiscono ancora indisturbati.

Sono state presentate regolari denunce, ma non si riesce ad intervenire». Conclude Iavarone: «Questa settimana con il deputato Borrelli abbiamo presentato, come Europa Verde, un interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi sull’emergenza criminalità ad Afragola».