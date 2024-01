Caivano, bambini al freddo nella scuola del Parco Verde

Bambini al freddo nella scuola del Parco Verde di Caivano. Il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento mette, ancora una volta, a dura prova il rione della provincia a nord di Napoli. Il disservizio riguarda il plesso scolastico Ada Negri dell’Istituto Comprensivo 3 Parco Verde, che ospita circa 85 bambini della scuola primaria.

I genitori degli allievi sono su tutte le furie: «Non chiediamo niente di straordinario, solo che i nostri figli non stiano al freddo.

Stiamo parlando di bambini che sono costretti a fare lezione con i cappotti. Si parla tanto di inclusione, di educazione alla cultura e non credo che questo sia il modo corretto di avvicinare i giovani alla scuola».

Il preside dell’istituto Bartolomeo Perna ha fatto il punto della situazione: «Non funzionano come dovrebbero. Sono al minimo, nel senso che sono sempre tiepidi. Non si riesce a risolvere il problema. Sono stato venerdì dal commissario prefettizio e mi ha assicurato disponibilità».

I problemi per questo plesso non finiscono qui: «Ospiterà un ospedale di comunità. Dovranno, quindi, poi trovare un’altra struttura per accogliere i bambini».

Il preside Perna da ben 18 anni vive quotidianamente il Parco Verde: «Ci metto il cuore. Finché mi sentirò utile, resterò qui. La guerra, quest’anno, è iniziata diversamente con una maggiore presenza dello Stato e delle istituzioni. Ho la speranza che cambi qualcosa. Fino a ieri, mi sono sentito solo a lottare, insieme ai miei insegnanti, a mani nude. Oggi, le istituzioni ci sono vicine».