Caivano, stanziati 125mila euro per la rete idrica e fognaria

Stanziati 123.598 euro per la manutenzione idrica e fognaria del comune di Caivano. Il relativo progetto è stato approvato dalla commissione straordinaria, formata dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e Maurizio Alicandro (dirigente di II fascia), che amministra il palazzo via don Minzoni dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

Un provvedimento necessario per la soluzione delle numerose criticità emerse a carico della fatiscente rete idrica e fognaria cittadina e che sarà applicato mediante un accordo quadro della durata di sei mesi.

Da annotare che la somma impegnata dalla commissione straordinaria per tale importante progetto trova copertura nel bilancio di previsione approvato nell’anno 2023.

Inoltre, i relativi lavori saranno affidati direttamente alla ditta che avrà formulato il miglior prezzo sull’importo posto a base di gara.