Caivano, protesta al Parco Verde: casa a rischio per 250 famiglie

Sono decisi a non mollare la presa e scendono in protesta i residenti del Parco Verde di Caivano. Dalla settimana scorsa, circa 254 famiglie temono di rimanere senza un tetto sopra la testa. Qualche giorno fa, infatti, sono stati eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per occupazione abusiva.

Questa mattina, alcune famiglie del rione si sono recate al Municipio per essere ascoltate e nel primo pomeriggio è stata bloccata la rampa dell’asse mediano.

Il rappresentante del Comitato Diritti sociali del Parco Verde ha spiegato la situazione: «Da circa 43 anni mi occupo del Comitato e da 12 ho creato l’associazione.

Stamattina, abbiamo prima fatto un corteo a corso Umberto e poi ci siamo recati al Comune. Abbiamo avuto un incontro con i commissari, che ci hanno assicurato che faranno un tavolo di trattativa anche con la prefettura e con noi. Per l’ennesima volta, è stata fatta di tutta l’erba un fascio. In molti sono povera gente che è a rischio. Ci sono stati dati solo 30 giorni. Non ci fermiamo».