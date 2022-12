Caivano, sarà ripristinato il Centro antidiabetico del distretto 45

A Caivano sarà ripristinato il Centro antidiabetico del distretto sanitario 45, che comprende anche le città di Cardito e Crispano. Il servizio, che non era più disponibile per i residenti da alcuni mesi, sarà attivato nella struttura sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord di via Santa Chiara.

La relativa delibera dell’Asl Napoli 2 Nord è stata adottata nell’ambito della riorganizzazione della rete sanitaria di assistenza diabetologica di secondo livello, vista la criticità per la prevenzione e cura della malattia diabetica e tenendo presente la sua maggiore incidenza nei suddetti territori.

Pertanto, il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Mario Iervolino, ha dato mandato al direttore del distretto 45, Emanuele Zanni, e al direttore UOC Cure Primarie, Antonio Cajafa, di garantire la funzionalità e l’attivazione del CAD aziendale pubblico di Caivano, a partire dal 1° febbraio 2023, con il supporto della UOC GRTT (Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche).

Il Centro Diabetologico Territoriale (o Polo diabetologico) prevede un’organizzazione assistenziale strutturata in “Team diabetologico interdisciplinare” (TDI), coordinato dallo specialista diabetologo.

Faranno parte del “TDI” gli specialisti in cardiologia, oculistica e nefrologia, affiancati dal neurologo e dallo psicologo. Inoltre, a completare l’organico, ci saranno anche infermieri professionali, con formazione nel campo diabetologico, dietisti e podologi.

Commenta il sindaco di Caivano, Enzo Falco. “Ringrazio il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Mario Iervolino, per l’importante provvedimento adottato nei confronti della vasta utenza, e l’assessore comunale alla sanità Pierina Ariemma, che ha segnalato ai vertici aziendali i notevoli disagi dei cittadini per la mancanza dell’essenziale servizio sanitario”.

Da annotare che, oltre a quello di Caivano, l’Asl Napoli 2 Nord ha deliberato anche i CAD dei distretti 35 (Pozzuoli), 38 (Marano), 43 (Casoria), 46 (Acerra) e quelli di Ischia.