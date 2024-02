Voleva ammazzare la madre: un 35enne arrestato dai carabinieri a Caivano

I carabinieri della Compagnia di Caivano, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, hanno arrestato un 35enne tossicodipendente, già noto alle forze dell’ordine, perchè “voleva uccidere la madre”.

Il fatto. I militari dell’Arma, dopo una segnalazione della figlia che aveva chiesto aiuto, perché erano diversi giorni che non sentiva e non vedeva la mamma, si sono recati immediatamente presso l’abitazione della donna, una 55enne, per accertarsi delle sue condizioni.

E così, dopo aver citofonato alla donna, visto la sua insistenza, sono entrati nell’appartamento, dove si trovava anche il figlio, che, alla vista dei carabinieri, delirava vistosamente, verosimilmente perchè ubriaco e drogato, proferendo frasi senza alcun senso.

Inoltre, preannunciava che avrebbe "ammazzato la madre e le avrebbe tagliato la gola nella stessa giornata". A questo punto i militari sono entratiin azione e l'hanno immobilizzato, mentre sul posto è stata anche rinvenuta e sequestrata una mannaia da trenta centimetri.

L’arma bianca si trovava all’interno di una borsa, proprio accanto al letto dell’uomo.

Da annotare che sono intervenuti pure i sanitari del 118, poichè la donna mostrava alcune lesioni subite nei giorni scorsi. Per lei una diagnosi di 10 giorni, mentre sono stati disposti anche ulteriori accertamenti.

Il 35enne è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere di lesioni personali, minacce, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale.