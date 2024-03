Furti e baby gang, il sindaco di Calvizzano scrive alla premier Meloni e viene convocato dal prefetto

Furti e violenza giovanile, il sindaco di Calvizzano scrive alla premier Giorgia Meloni. «Aiutaci, abbiamo bisogno che lo Stato riaffermi la sua presenza sui nostri territori».

Il primo cittadino, nella nota inviata a Palazzo Chigi, chiede al governo di «porre in essere misure rigide per arginare il dilagante fenomeno criminale che nelle ultime settimane ha messo sotto scacco il comune di Calvzzano e l’intera area a nord di Napoli». Nella missiva il primo cittadino aggiunge, rivolgendosi alla Meloni, che «la sua venuta, tempo fa a Caivano, ha portato una ventata di speranza e un tangibile segnale di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato».

Il punto di non ritorno, per Giacomo Pirozzi, è stato raggiunto domenica quando due bande di baby criminali si sono fronteggiate sul corso di Calvizzano e al culmine della lite, avvenuta per futili motivi, un giovane è finito in ospedale, per ferite di arme da taglio, mentre i suoi due fratelli hanno riportato svariate contusioni.

Nella tarda serata di ieri, dopo aver lanciato l'allarme, il sindaco è stato contattato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un incontro che si terrà nei prossimi giorni.