Capri, mare e vento forte: disagi nei collegamenti marittimi

Maltempo, vento forte e mare agitato hanno semi isolato l’isola di Capri, con onde che hanno superato i due metri e il vento a raffiche di scirocco che hanno raggiunto la potenza tra 20/29 nodi. Fermi in banchina sia a Capri che nei porti di Napoli e delle altre località del golfo, i mezzi veloci quali aliscafi, monocarena e catamarani.

A mantenere i collegamenti tra l’isola azzurra e la terraferma sono state le unità navali della società Caremar, effettuando la prima partenza da Capri per Napoli alle 06.40 con la nave lenta che rientrerà sull’isola partendo da Napoli dallo scalo marittimo di Calata di Massa alle ore 16.00 per il rientro a Capri dei cittadini residenti.

Nel primo pomeriggio la società Caremar ha comunicato che i collegamenti non saranno sospesi ma subiranno una variante.

La nave lenta della Caremar, dopo la corsa da Napoli/Capri già fissata per le 16 di oggi, e dopo aver sbarcato i passeggeri continuerà il servizio con due collegamenti straordinari, con la nave lenta Naiade, che effettuerà la partenza da Capri per Sorrento alle ore 18.40, per consentire il rientro in terraferma di lavoratori e pendolari che lavorano a Capri, e ancora una corsa successiva da Sorrento a Capri con la Naiade che partirà diretta Capri alle 19.25. Poi lo stop notturno, in attesa che le condizioni meteomarine possono migliorare e consentire domani la ripresa dei normali collegamenti marittimi, tra Capri e la Terraferma.