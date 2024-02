Scatta l'allerta meteo, il decalogo di Mastella

Dopo una lunga fase di tempo stabile tornano le perturbazioni sulla Campania. E a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle 9 e fino alla mezzanotte di domani, sabato 10 febbraio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previsti precipitazioni, di moderata intensità dal pomeriggio e dalla sera anche a carattere di rovescio o temporale; venti forti, con possibili raffiche.

Come di consueto, il primo cittadino invita la popolazione ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali interessati da grossi deflussi idrici; e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica.

Massima attenzione anche all'attraversamento in auto dei sottopassi stradali e in generale ai siti a rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti). In caso di forte vento, stare alla larga da alberi e strutture verticali come impalcature; e mettere in sicurezza, su finestre e balconi, tutto quanto può essere trasportato via dal vento.