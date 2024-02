Meteo, arriva la neve con il maltempo (ma non ovunque): weekend di Carnevale con pioggia e forti venti. Ecco dove

Meteo, arriva il maltempo. Dopo giorni di alta pressione, il weekend sarà caratterizzato dall'irruzione di una perturbazione atlantica, seguita dalla formazione di un vortice, che porterà sul nostro Paese pioggia, temporali, forti venti e molta neve. Già la giornata di domani sarà contraddistinta da precipitazioni via via più diffuse al Nord e poi anche su Toscana, Umbria e alta Sardegna occidentale. Sarà inizialmente soleggiato al Sud e molto nuvoloso al Centro, poi su questi settori la nuvolosità diventerà via via più diffusa e compatta e inizierà a piovere in tarda serata e nottata. E da domenica la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Ecco le previsioni.

Maltempo in arrivo, torna l'inverno: temporali e nevicate abbondanti. Dove e quando, le previsioni meteo

Le prevsioni

Come riporta 3bmeteo, assisteremo ad un peggioramento di stampo tardo autunnale e che porterà molta pioggia e a tratti anche molta neve sulle Alpi.

Di rilievo saranno anche i venti con burrasche e mareggiate su diversi settori. I fenomeni più intensi riguatrderanno il Nordovest e la Lombardia temporalei intensi anche sulla Liguria. Meno insistente la pioggia sul Triveneto dove tenderanno ad intensificarsi entro sera. Poche piogge sull'Emilia Romagna. A fine giornata attesi accumuli fino a 80/100mm sulla Liguria, 60/80mm su alto Piemonte medio alta Lombardia, 30/50mm su alto Veneto e alto Friuli.

La neve

Neve sulle Alpi dai 1400 ai 1700m localmente fino a 1200/1300m. Centro: nuvoloso a tratti sulle regioni tirreniche con qualche debole pioggia intermittente, fenomeni anche a carattere di rovescio sull'alta Toscana dove in serata tenderanno a intensificarsi. Asciutto e con ampie schiarite sull'Adriatico. A fine giornata accumuli fino a 40/50mm sull'alta Toscana. Sud, nubi sparse e ampie schiarite più estese sulle regioni adriatiche, lo Ionio e la Sicilia. Qualche pioggia a fine giornata sulla Sardegna. Temperature in lieve calo al Nord, in aumento al Centro Sud, con massime generalmente sopra media. Venti in sensibile rinforzo dai quadranti meridionali con mari sino a molto mossi o agitati con possibili prime mareggiate serali sul medio alto Tirreno e la Sardegna occidentale.

Venerdì 9 febbraio

Nord: Venerdì, arriva una perturbazione. Maltempo dal Nordovest verso Nordest, con piogge moderate e nevicate sui settori alpini. Centro: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con piogge dal pomeriggio su Toscana e Umbria, nubi via via diffuse altrove. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in lieve aumento ovunque.

Sabato 10 febbraio

Nord: Il ciclone Pulcinella piomba sulle nostre regioni generando generali condizioni di maltempo con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi. Centro: Il ciclone Pulcinella sospinto da venti forti di Scirocco porta maltempo su Toscana, Umbria e Lazio dove pioverà e nevicherà oltre i 1600m Sud: Il tempo tenderà a peggiorare gradualmente su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, molto forti in Campania. Mari molto mossi.

Domenica 11 febbraio

Come riporta 3Bmeteo, nella giornata di domenica il maltempo perisiterà ancora su gran parte del Paese, con neve sulle Alpi orientali dai 1400/1500m e neve al Centro sopra 1400/1500m. Forti piogge poi sul basso Lazio con punte di 40mm. Sud, instabile o perturbato sulle regioni tirreniche e la Sicilia con piogge e temporali, localmente intensi, maggiori aperture sull'Adriatico salvo piovaschi o temporali localmente intensi sul Salento. Migliora in Sardegna. Temperature in ulteriore lieve calo ovunque.