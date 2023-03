Pozzuoli, detenuta aggredisce poliziotta: il sindacato scrive alla Meloni

Aggressione, ieri sera, al rientro dai “Passeggi” della Casa Circondariale di Pozzuoli. A darne notizia Gina Rescigno vice-segretario generale e responsabile nazionale del comparto femminile del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: «La collega aggredita, a seguito dell’accaduto, è stata dapprima visitata dal medico del carcere per poi, vista la necessità, ricorrere alle cure dell’ospedale di Acerra che le ha assegnato 7 giorni di prognosi. Quanto accaduto all’interno del carcere di Pozzuoli testimonia l’assoluta necessità di rivedere il sistema-carceri, motivo per cui come sindacato manifesteremo la prossima settimana a Roma cercando di portare l’attenzione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su alcuni punti che abbiamo stilato atti a migliorare la ormai “grave situazione carceraria”».

Secondo la denuncia del sindacato, l'aggessione sarebbe avvenuta «per futili e personali motivi atti a non rispettare le regole trattamentali vigenti nell’istituto»: una detenuta pare abbia iniziato a minacciare una Poliziotta Penitenziaria senza rientrare nel proprio “piano” di appartenenza. «La collega - è scritto nella nota . invitava la detenuta alla calma cercando di conferire le giuste spiegazioni alla ristretta che con uno scatto repentino, anziché ritornare al proprio piano, si dirigeva verso il locale Teatro continuando nel comportamento intimidatorio ed aggressivo. Nonostante l’intervento della Sorveglianza generale e di altre figure professionali, la detenuta continuava a dimenarsi contro il personale e, a quel punto, aggrediva una delle agenti provocandole un trauma alla mano destra. Successivamente scagliava pugni e calci contro suppellettili e la si riconduceva alla calma solamente dopo una lunga mediazione comunicativa».